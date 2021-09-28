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Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı

28.09.2021 22:03
Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 9 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 9 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 20 Eylül 2021-27 Eylül 2021 tarihleri arasında 91 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 100 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli tutuklandı ve 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 23,76 gram Kubar Esrar, 4501,42 gram Metamfetamin, 106,93 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 49,47 gram eroin, 330 gram shunk, 11 adet sentetik hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi. - AYDIN

Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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