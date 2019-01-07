Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadelede Niğde Üçüncü Sıraya Yükseldi

Uyuşturucu ile Mücadelede Niğde Üçüncü Sıraya Yükseldi

46 dakika önce

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde'nin uyuşturucu ile mücadele konusunda kendi ölçeğindeki 24 il arasında 3'üncü olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Niğde Üçüncü Sıraya Yükseldi, System.String[]
Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde'nin uyuşturucu ile mücadele konusunda kendi ölçeğindeki 24 il arasında 3'üncü olduğunu söyledi.

2018 yılında önemli operasyonlara imza attıklarını belirten Cebeloğlu: "Niğde'de uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. Polis teşkilatı olarak gençlerimizi zehirleyenlere nefes aldırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelede Niğde Emniyet Müdürlüğü kendi ölçeğindeki 24 il arasında üçüncü oldu. 2018 yılında 431 kişi gözaltına alındı. Bunlardan uyuşturucu ticareti yapan 160 kişiden 86 tanesi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilere ise işlem yapıldı. Operasyonlarda 84 kilo eroin, 6 bin 590 gram esrar, 939 ekstazi hap, 385 gram metamfetamin, 132 gram bonzai ele geçirildi" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Polis, Niğde, Güncel
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