Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadelede "Uyuma" Dönemi

Uyuşturucu ile Mücadelede "Uyuma" Dönemi

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl eylül ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "UYUMA" mobil uygulaması kapsamında Ordulu vatandaşlar bilgilendirildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede
İçişleri Bakanlığınca geçen yıl eylül ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "UYUMA" mobil uygulaması kapsamında Ordulu vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince proje kapsamında Altınordu ilçesindeki vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler, ilçenin işlek caddelerinde vatandaşlara broşür dağıtarak uygulama hakkında tanıtım faaliyetinde bulunurken, uyuşturucu ile mücadelede kendilerine destek olmalarını istedi.

Vatandaşlar da uygulamayı memnuniyetle karşılayarak, polis ekiplerine teşekkür etti.

UYUMA uygulaması

Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulamasıyla vatandaşlar, sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını güvenlik güçlerine anında bildirebiliyor.


Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.


Sisteme konum bilgisiyle düşen ihbar bölgeye en yakın ekibe iletiliyor.


İhbarcının kimliğini gizli tutan uygulama Android ve iOS'lar üzerinden akıllı telefonlara indirilebiliyor. Uygulama çerçevesinde, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: AA

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