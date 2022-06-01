Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

01.06.2022 15:11
Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a, uyuşturucu getirerek yakalanıp gözaltına alına 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a, uyuşturucu getirerek yakalanıp gözaltına alına 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Şanlıurfa'dan Adıyaman'a, uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Kısa sürede harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A., ve M.A., isimli şahısların içerisinde bulunduğu aracı Adıyaman girişinde durdurarak aradı. Yapılan aramalarda 0.80 gram bonzai ve 1.80 gram ise metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan araç sürücüsüne ise 16 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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