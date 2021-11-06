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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

06.11.2021 19:22
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 51,5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ile aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Narkotik, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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