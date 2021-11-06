İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 51,5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ile aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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