Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

09.10.2022 15:41
Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şüphe zerinde durdurulan ve üzerlerinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişiden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şüphe zerinde durdurulan ve üzerlerinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişiden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada; 2 parça halinde 12,98 gram metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 11,6 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken V.Ç. (28) isimli 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa haberleri | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Manisa haberleri | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Trafik kazasında 3 kişi yaralandı Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 18:50:48. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement