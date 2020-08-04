Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

BOLU'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 250 kök kenevir ve 3,5 kilo esrar ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesi ve evde yaptıkları aramada 250 kök kenevir bitkisi ile 3,5 kilo esrar ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.