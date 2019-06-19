Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli adliyede (2)
7 dakika önce
3 KİŞİ TUTUKLANDIBolu'nun Mudurnu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tutar (29), Mustafa Eryılmaz (36), Hüseyin Tuncer (35) tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:34 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tutar (29), Mustafa Eryılmaz (36), Hüseyin Tuncer (35) tutuklandı. İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Av yasağının başlamasıyla en çok tercih edilen balık, İskorpit oldu! Kilosu 45 TL
Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu şaşırttı
Askere giden Manuş Baba tanınmaz hale geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler