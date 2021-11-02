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Uyuşturucu ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı

02.11.2021 14:07
Uyuşturucu ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde narkotik köpeği ile birlikte uygulama yapan jandarma ekipleri, durdukları araçlarda arama yaptı.

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde narkotik köpeği ile birlikte uygulama yapan jandarma ekipleri, durdukları araçlarda arama yaptı. Arama sırasında uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 Karayolu Üçküprü Köyü mevkiinde narkotik köpeği ile uygulama yaptı. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen 3 farklı otomobil durduruldu. Otomobiller ve şahıslar üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olaya ilişkin sürücüler F.K., Ö.H. ve O.Ö. ile otomobillerde bulunan M.K. ve F.K. gözaltına alındı. - DÜZCE

D-100 Karayolu, Uyuşturucu, Narkotik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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