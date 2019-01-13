Uyuşturucu ile Yakalanan Afgan Uyruklu 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda "uyuşturucu temini ve satışı" yapan Afgan uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük
'te yapılan uyuşturucu operasyonunda "uyuşturucu temini ve satışı" yapan Afgan uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri yaptıkları çalışmada "uyuşturucu temini ve satışı" yaptığı iddiasıyla Afgan uyruklu E.A'yı gözaltına alırken, şahsın yapılan üst aramasında 108 gram Afgan macunu ile 5 adet captagon tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:41 Kaynak: İHA
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