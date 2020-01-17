Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda, kaldığı apartta 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı, System.String[]

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda, kaldığı apartta 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu şehir merkezinde bulunan bir apartta uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Anıl Çağrı Karaca (31) isimli şahsın kaldığı aparta yapılan operasyonda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Anıl Çağrı Karaca'nın yapılan GBT sorgusunda, Eskişehir'de kaldığı cezaevinden firar ettiği ve kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Anıl Çağrı Karaca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Anıl Çağrı Karaca, cezaevine sevk edildi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı
Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personele çeyrek altın verecek EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:54:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]