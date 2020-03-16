Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanmaktan ve satmaktan gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnebolu ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 287,17 gram Bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU