Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı - Son Dakika
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Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı

13.05.2022 14:17
Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı

Kayseri polisi, kentin uyuşturucu üretimi yapan en büyük imalathanesi olduğu değerlendirilen eve operasyon düzenlerken, şüpheli şahıs yakalanacağını anlayınca 10'uncu kattan aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

Kayseri polisi, kentin uyuşturucu üretimi yapan en büyük imalathanesi olduğu değerlendirilen eve operasyon düzenlerken, şüpheli şahıs yakalanacağını anlayınca 10'uncu kattan aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1801. cadde üzerinde bulunan apartmanın 10'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi. Kentin en büyük uyuşturucu üretim yeri olduğu değerlendirilen imalathaneye gelen ekipler, şüpheli Muhammet A.'nın kapıyı açması yönünde ihtarda bulundu. Şahsın kapıyı açmayıp materyalleri yok edeceğini değerlendiren polis ekipleri, eve girdi. Bu sırada polise yakalanacağını anlayan şüpheli şahıs, 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Muhammet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç-İHA)

Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı
Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı
Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı
Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atladı - Son Dakika
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