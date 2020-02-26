Uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 tutuklama

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 1'i kadın 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 1'i kadın 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde imal ettikleri, sakladıkları ve sattıkları bilgisini aldıkları adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 4 kilo 493 gram bonzai, 850,96 gram bonzai ham maddesi (fubinaca), uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton, 1 hassas terazi, 467 adet extacy hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyaller ve eldivenler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Olayla ilgili F.A., T.A., K.A., H.A. ve D.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A., K.A. ve T.A. adlı kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.A. adlı kadın ile D.K. adlı genç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
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