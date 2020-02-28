Uyuşturucu imalathanesi operasyonundan 1 gözaltı daha - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu imalathanesi operasyonundan 1 gözaltı daha - Son Dakika

Uyuşturucu imalathanesi operasyonundan 1 gözaltı daha

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Uyuşturucu imalathanesi operasyonundan 1 gözaltı daha, System.String[]

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde imal ettikleri, sakladıkları ve sattıkları bilgisini aldıkları adreslere baskın düzenledi. Polis ekiplerinde yapılan aramalarda 4 kilo 493 gram bonzai, 850,96 gram bonzai ham maddesi (fubinaca), uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton, 1 hassas terazi, 467 adet ekstasy hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyaller ve eldivenler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Olayla ilgili F.A., T.A., K.A., H.A. ve D.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 5 kişi önceki gün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A., K.A. ve T.A. adlı kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.A. adlı kadın ile D.K. adlı genç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Narkotik polisi olayla ilgili arandığı öğrenilen Z.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Z.Ö."uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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