Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu İmalathanesinde Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu İmalathanesinde Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Uyuşturucu imalathanesinde yakalanan 4 kişi tutuklandı Şüpheliler, uyuşturucu değil gübre ürettiklerini savundularBOLU - Bolu'da, şehir dışından gelerek bir okulun yanında kiraladıkları evde uyuşturucu madde üretirken polis operasyonuyla yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu İmalathanesinde Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Uyuşturucu imalathanesinde yakalanan 4 kişi tutuklandı
Şüpheliler, uyuşturucu değil gübre ürettiklerini savundular

BOLU - Bolu'da, şehir dışından gelerek bir okulun yanında kiraladıkları evde uyuşturucu madde üretirken polis operasyonuyla yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, mahkemede uyuşturucu madde değil tarımsal gübre ürettiklerini söylediler.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden 3 kişinin Bolu'ya gelerek Paşaköy Mahallesi'nde kiraladıkları bir evde uyuşturucu madde imal ettiğini tespit ederek çalışma başlattı. Uzun bir süre uyuşturucu madde imal edildiği belirlenen evi ve şüpheli şahısları takibe alan ekipler, drone destekli operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde çoğaltma merkezi olarak kullanılan kiralık eve düzenlenen operasyonda, 38 kilo metamfetamin, 397 kilogram sıvı ve katı halde uyuşturucu madde yapımında kullanılan etken madde yakalandı. Şahısların üst aramalarında ise uyuşturucu madde üretimini içeren formüllerin bulunduğu şema ve dokümanlar ele geçirildi.
Ayrıca, evde ele geçirilen 397 kilogram hammaddeden 200 kilograma kadar uyuşturucu madde imal edilebileceği belirlendi.
Operasyon yapılan evde yakalanan Recep Yiğitel (46), İsmail Arslan ve Özdemir Veyiş ile şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenen Ali Çalışkan gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, mahkemede yaptıkları savunmalarında, evde bulunanların uyuşturucu madde değil, tarımda kullanılacak gübre yapımında kullanılan kimyasallar olduğunu söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:49 Kaynak: İHA

Bolu, Polis, 3. Sayfa
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