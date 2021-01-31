Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını - Son Dakika

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını

31.01.2021 09:16

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını Baskın anı kamerada Kartal'da kiraladıkları villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını

Baskın anı kamerada

İSTANBUL - Kartal'da kiraladıkları villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışında ise dikkat çekmemek için kadınların kullanıldığı öğrenildi. Baskın anı kameraya yansırken, çok sayıda işlenmeye hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin villada olduğu esnada operasyon için düğmeye bastı. Villada bulunanları etkisiz hale getiren jandarma ekipleri, uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada yaptıkları aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş vaziyette; 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain, çok sayıda "bong" diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 mm çapında ruhsatsız 1 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Uyuşturucu satışında dikkat çekmek için kadınları kullanıyorlar

Örgüt üyelerinin piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddeleri 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara dikkat çekmeden dağıtmak ve villada düzenlenen uyuşturucu partilerine eleman temin etmek üzere kullandığı değerlendirilen kadın şüpheliler G.D. ve E.Y. de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A., H.K. ve M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri H.D. ve örgüt üyeleri H.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Cinayeti her adımı planlayarak işledi! Arzu Aygün'ün katilinden flaşbellek oyunu Cinayeti her adımı planlayarak işledi! Arzu Aygün'ün katilinden flaşbellek oyunu         
08:42
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş         
21:35
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 09:51:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei