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Uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen 12 sanığa 30'ar yıl hapis istemi - Son Dakika

Uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen 12 sanığa 30'ar yıl hapis istemi

24.12.2021 11:50
Uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen 12 sanığa 30'ar yıl hapis istemi

Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin 12 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin 12 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5'i tutuklu, 12 sanık hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık E.T'nin Gülük Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezindeki dernekte uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerin, arama esnasında 105 numaralı iş yerinden terasa doğru kaçan ve bu esnada içinde sentetik uyuşturucu bulunan poşetleri duvarın arkasına atan sanıklar E.T. ve M.Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladığı bildirildi.

Bunun üzerine İ.K'ye ait 105 numaralı iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde imalinde hammadde olarak kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kimyasal sıvılar ile deney tüpü benzeri aparatların ele geçirildiği ifade edildi.

"Bu maddeden 40-50 kilogram kadar metamfetamin elde edilebilir"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İ.K, 105 numaralı iş yerinde ve sanık R.D'nin kaldığı iş merkezindeki 4 numaralı iş yerinde ele geçen kimyasal malzemelerin kendisine ait olduğunu, bunları kullanarak yeni bir kimyasal madde üretmeye çalıştığını öne sürdü.

Başka bir iş yerindeki aramada ele geçen kimyasal maddelerin de kendisine ait olduğunu itiraf eden İ.K, bu maddeleri kullanarak sentetik uyuşturucu üretmeye çalıştığını ancak son aşamaya gelmeden denemesini sonlandırdığını, sonrasında farklı bir yerde bu işi devam ettirerek uyuşturucu ürettiğini anlattı.

Sanık M.E'nin kendisinden uyuşturucu madde üretmesini istediğini öne süren İ.K, şöyle devam etti:

"Malzeme almak için kendisinden 25 bin lira aldım. İş merkezinde bulunan kimyasal maddeleri sanık D.E. aracılığıyla yeni yapılan yere taşıdım. Uyuşturucu yapımı için inşa edilen yerde 15 gün çalışarak imalata başladım. 80 kilogram civarında BMK (benzil metil keton) maddesi ürettim. Bu maddeden 40-50 kilogram kadar metamfetamin elde edilebilir. Bu aşamada üretimde kullandıkları bir adaptörü kırarak yenisini almak için oradan ayrıldım ve geri dönmedim. Oradan ayrılırken uyuşturucu imalatını gösteren formülleri, dokümanları ve videoları sanık D.E'ye flaş bellek içinde teslim ettim."

Sanık D.E, ele geçirilen sıvının peynir suyu olduğunu savundu

Sanık İ.K'nin verdiği bilgiler doğrultusunda sanık D.E'nin Talas ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada flaş bellek ve 20 bin 260 gram sıvı kimyasal madde, sanık M.E'nin Bünyan ilçesindeki adresinde ise laboratuvar malzemesi olduğu değerlendirilen pek çok aparat ve iş merkezinde ele geçen kimyasal maddelerle aynı özellikte olduğu düşünülen 1750 gram ağırlığında sıvı kimyasal madde ele geçirildiği kaydedildi.

Sanıklar M.E. ve D.E. de İ.K'nin kendilerine iftira attığını öne sürdü. Ondan flaş bellek almadığını iddia eden D.E, ele geçirilen sıvının peynir suyu, villasında bulunan kimyasal maddenin etil alkol olduğunu ve bu maddeyi inşaat işlerinde kullandığını, laboratuvar malzemelerinin ise kime ait olduğunu bilmediğini savundu.

Sanık R.D. ise ifadesinde İ.K'nin kiracısı olduğunu, kaldığı odada ele geçen eşyaların kendisini kimyager olarak tanıtan bu kişiye ait olduğunu anlattı.

Yabancı uyruklu sanık H.A'nın, iş merkezinde üretilen uyuşturucuları kentin farklı yerlerinde yaşayan yabancı uyruklu kişilere dağıttığı ve onlardan aldığı parayı İ.K'ye teslim ettiğine yer verilen iddianamede, eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik 15 Mart'ta kent merkezinde ve Bünyan ilçesinde iki depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aramada sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve iki terazi ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. tutuklanmış, bunların verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, zanlılar D.A, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A'yı gözaltına almış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

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sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Kimyasal, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen 12 sanığa 30'ar yıl hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen 12 sanığa 30'ar yıl hapis istemi - Son Dakika
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