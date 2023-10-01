Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada, uyuşturucu kullandığını itiraf etmesinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sıla Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Sosyal Medya › Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı - Son Dakika