Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı - Son Dakika

Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 01.10.2023 17:41

Yaptığı canlı yayın esnasında ''Kokain içiyorum'' itirafında bulunmasının ardından gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada, uyuşturucu kullandığını itiraf etmesinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu itirafı sonrası gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı

İTİRAFI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu itirafı sonrası gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu

SERBEST BIRAKILDI

Sıla Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Sosyal Medya

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Son Dakika Sosyal Medya Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı - Son Dakika
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