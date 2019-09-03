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Uyuşturucu kaçakçıları adliye

19 dakika önce

Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu kaçakçıları adliye, System.String[]

Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir'e güzergahı kullanarak bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yol güvenliği alan polis ekipleri gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda kentte girişi esnasında durduruldu. İlgili makamdan alınan arama kararıyla Narkotik dedektör köpeği Noro ile araçta yapılan aramada 44 kilogram eroin ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
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