Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir'e güzergahı kullanarak bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yol güvenliği alan polis ekipleri gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda kentte girişi esnasında durduruldu. İlgili makamdan alınan arama kararıyla Narkotik dedektör köpeği Noro ile araçta yapılan aramada 44 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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