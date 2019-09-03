Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı
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Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı

9 saat önce

Eskişehir'de, bir araçla uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları esnada yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, bir araçla uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları esnada yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir'e güzergahı kullanarak, bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda araç kentte girişi esnasında durduruldu. Alınan arama kararıyla Narkotik dedektör köpeği Noro ile araçta yapılan aramada ise, 44 kilogram eroin ele geçirildi.


Araçta bulunan ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli İ.Ş. ve U.Ö. emniyetteki sorgularının ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli 2 kişi, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
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