Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu

23.12.2020 09:58
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı olduEMNİYET Genel Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatında kullanılırken polis operasyonuyla el konulan 2 TIR'ı, 'Mobil Trafik Eğitim TIRI'na dönüştürdü.

Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu

EMNİYET Genel Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatında kullanılırken polis operasyonuyla el konulan 2 TIR'ı, 'Mobil Trafik Eğitim TIRI'na dönüştürdü. Geçen yıl eylül ayından bu yana 54 ili gezen TIR'larda 38 bin ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi. TIR sayısının 2021 yılında 9'a çıkarılması ve 81 ilde toplam 6 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının 2019 yılının Eylül ayında imzaladığı protokol ile 'Mobil Trafik Eğitim TIRI' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, polis ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarının uyuşturucu sevkiyatında kullanırken el koyduğu 2 TIR, 'Mobil Trafik Eğitim TIRI'na dönüştürüldü. 'İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim TIRI' ve 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' yazıları bulunan TIR'ların iç kısımlarında çocuklar için trafik eğitim parkurları oluşturuldu. Geçen yıl Eylül ayından bu yana 54 ili gezen TIR'larda şu ana kadar 38 bin ilkokul öğrencisine eğitim verildi. 2021 yılında TIR'ların sayısının 9'a çıkarılması ve 81 ilde toplam 6 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE 19 İLE GİTTİK'Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, yaklaşık 6 yıldır trafik eğitimleri ile ilgili projeler geliştirdiklerini belirtti. Hakan, "Mobil Eğitim TIR'ı projemiz de, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz bir projedir. Buradaki amacımız, trafiği küçük yaşta çocuklara öğretmek, trafik kültürünü çocuklarımızın kalbine işlemek ve bunu bir kültür haline getirmektir. Sadece 2019 yılının Eylül ayından itibaren 4 aylık döneminde 35 ilde 381 okulda 24 bin öğrencimize bu eğitimleri verdik. Amacımız, Türkiye genelindeki tüm ilkokullara ulaşmak. 2020 yılı içerisinde ise pandemi sürecine rağmen 19 ilde 159 okulda yaklaşık 14 bin öğrenciye eğitim verdik. Öğrenciler sağ olsunlar çok büyük katkı ve destek veriyor" dedi.'NARKOTİK OPERASYONLARINDA ELE GEÇİRİLEN TIR'LAR'

Tolga Hakan, eğitimlerde kullanılan TIR'ların narkotik operasyonlarında ele geçirilen TIR'lar olduğunu ifade ederek, "Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen TIR'ları, modernize etmek suretiyle bu hale getirdik. Daha sonra trafik eğitimi vermek amacıyla bu TIR'ları kullanmaya başladık. Bizim oluşturduğumuz eğitim sisteminde, TIR'ların içerisinde aynı anda yaklaşık 20 öğrencimiz eğitim alabilmektedir. Öğrencilerimiz parkurlarda karşıdan karşıya geçme gibi birçok alanda eğitim görüyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda ilerinin sürücü adayları oldukları için akülü araçlarla hem güvenli mesafe hem de kavşaklarda nasıl durulur, geçme kuralları nasıl uygulanır konularında ayrıntılı eğitim görmektedir. Biz 2 TIR'la bu eğitimleri ülke genelinde uyguluyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde başka TIR'ların da katılacağını düşünerek bu eğitimleri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu
Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu

Uyuşturucu, Eylül, Polis, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu kaçakçılarının TIR'ları, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı oldu - Son Dakika


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