Uyuşturucu, kanepe ve koltukların altında bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde Y.S.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine evde arama yapan polis, kanepe ve koltukların altında 3 kilogram skunk ve 1000 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi Y.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

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