Uyuşturucu, kanepe ve koltukların altında bulundu - Son Dakika
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Uyuşturucu, kanepe ve koltukların altında bulundu

14.10.2022 19:19
Uyuşturucu, kanepe ve koltukların altında bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kanepe ve koltukların altına gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kanepe ve koltukların altına gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde Y.S.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine evde arama yapan polis, kanepe ve koltukların altında 3 kilogram skunk ve 1000 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi Y.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu, kanepe ve koltukların altında bulundu - Son Dakika

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