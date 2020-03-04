Uyuşturucu karşıtı broşür dağıtan derneğe saldırı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu karşıtı broşür dağıtan derneğe saldırı iddiası - Son Dakika

Uyuşturucu karşıtı broşür dağıtan derneğe saldırı iddiası

6 saat önce

Maltepe'de uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında bilgilendirici broşür dağıtan dernek görevlileri saldırıya uğradıkları iddiasıyla polise ve savcılığa şikayette bulundu.

Maltepe'de uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında bilgilendirici broşür dağıtan dernek görevlileri saldırıya uğradıkları iddiasıyla polise ve savcılığa şikayette bulundu.

Fındıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Vicdanlı Kalmayı Tercih Edenler Sanat Spor Derneği yetkilisi Doğukan Çınar, yaptığı açıklamada, çocukların uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan korunması için çalıştıklarını anlattı.

Çınar, gençleri uyuşturucu kullanımı konusunda uyardıkları için bu maddeleri temin eden kişilerin tehdidine maruz kaldıklarını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Dün de uyuşturucuya karşı broşür hazırlayıp sokakta dağıttık. Üzerinde 'Uyuşturucu sinsi bir projedir. Türk genci uyuşturucudan uzak durur.' şeklinde yazıların olduğu broşürü dağıtırken siyah bir ciple önümüzü kestiler ve bize saldırdılar. Saldırıdan herhalde umduklarını bulamadılar ki sonrasında tiyatro çalışması varken derneğe gelip saldırmışlar. Tabela ve afişlere bıçakla zarar vermişler."

Doğukan Çınar, bunun üzerine polise ve savcılığa şikayette bulunduklarını bildirdi.

Maltepe Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

Uyuşturucu karşıtı broşür dağıtan derneğe saldırı iddiası

Maltepe, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:13 Kaynak: AA
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