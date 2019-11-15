Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak
Son Dakika Dünya Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak - Son Dakika Dünya

Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak

7 saat önce

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, bir televizyon programında 'hayatını' anlatacak.

Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak, System.String[]

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, bir televizyon programında 'hayatını' anlatacak.


Eski güzellik kraliçesi 30 yaşındaki Aispuro, 18 yaşındayken tanıştığı El Chapo ile 12 yıldır evli.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakim karşısındaki uyuşturucu kuryesi kedi yerine duruşmaya dublörünü getirdiler
Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:30:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]