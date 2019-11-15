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Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak
7 saat önce
Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, bir televizyon programında 'hayatını' anlatacak.
Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, bir televizyon programında 'hayatını' anlatacak.
Eski güzellik kraliçesi 30 yaşındaki Aispuro, 18 yaşındayken tanıştığı El Chapo ile 12 yıldır evli.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:01
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