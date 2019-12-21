Uyuşturucu konusunda aileler bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu konusunda aileler bilgilendirildi - Son Dakika

Uyuşturucu konusunda aileler bilgilendirildi

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Uyuşturucu konusunda aileler bilgilendirildi, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele hakkında vatandaşlara bilgi verildi.


(GADEM) Gençlik ve Aile Destek Merkezi iş birliğiyle düzenlenen konferans ailelerin dikkatini çekti. Aile Meclisi Derneği Başkanı Şerafettin Tosun'un düzenlediği konferansa gelen anne babalara uyuşturucuyla ilgili bilgilendirici kitap ve broşürler dağıtıldı. Şerafettin Tosun, "Bağımlılıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Aile Destek Merkeziyle birlikte mahalle ve muhtarımızla beraber toplantı yaparak çağımızın hastalığı olan uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bizde bir nefer olarak ülkemizdeki gençliğimize musallat olan bu olaydan kurtulmak için tüm halkımızla ve GADEM 'le beraber çalışıp gençliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere musallat olan bu alışkanlığı hayatımızdan çıkartmak için uğraşıyoruz ve temiz bir gençlik istiyoruz. Gelecek neslimize zarar verenlere karşı mücadele ediyoruz ve sürekli olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda sahada olacağız. Buradan toplumumuza diyoruz ki, gözümüz kulağımız olun, huzurunuz olalım" dedi.


Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı ise, "Bu akşam ki konumuz, madde bağımlığı üzerinde, vatandaşlarımızla sohbet mahiyetinde geçti. Bunların sürekli olması vatandaş ve gençlerimiz açısından çok faydalı olur" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu
Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor Sağlık Müdürlüğünden 'Uyuz vakası' açıklaması: Giderek yayılıyor BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
00:00 İstanbul'da lodos etkli olmaya başladı - Son Dakika
23:59 Eniştesini öldürüp, kendisini vurdu - Son Dakika
23:58 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaşanan en büyük problem, bir ahlak krizi ve değer aşınmasıdır" - Son Dakika
23:58 DOB Genel Müdürü Karahan dünyaevine girdi - Son Dakika
23:58 Manisa'da eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:03:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu konusunda aileler bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]