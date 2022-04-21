Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi

21.04.2022 11:27
Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi

ADANA'da müstakil bir evin giriş katında çıkıp, üst kata sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ADANA'da müstakil bir evin giriş katında çıkıp, üst kata sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Uyuşturucu krizine girip evi yaktığı iddia edilen Turgay Ç., gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında Turgay Ç.'nin (33) yalnız yaşadığı müstakil evin giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katta oturan amcasının evine de sıçradı. Turgay Ç.'nin yengesi Fadime Ç. (59), evdeki torunları İ.Ç. (3) ile A.Ç.'yi (4) kucağına aldı ancak evden çıkamadı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese gelen polis, Fadime Ç. ile torunlarını evden çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Turgay Ç. ise gözaltına alındı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fadime Ç., "Evde otururken Turgay Ç. yanıma geldi ve pencereleri sökmek için çekiç istedi. Vermeyince sinirlenip, bağırmaya başladı. Aşağı indikten bir süre sonra dumanların çıktığını gördüm. Torunlarımı alıp aşağı inecektim ancak yoğun dumandan dolayı çıkamadım. Sağ olsun bir polis gelip çocukları çıkarttı. Can güvenliğimiz yok" diye konuştu.ANNESİ DE EVDEN TAŞINMAK ZORUNDA KALMIŞSık sık uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen Turgay Ç.'nin, çevreye zarar vermesi nedeniyle birlikte yaşadığı annesi Fadime Ç.'nin (54), kızının yanına taşındığı öğrenildi.

Turgay Ç.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.


Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
YORUMLAR
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Yangında mahsur kalan kadın ve iki torununu polis kurtardı Yangında mahsur kalan kadın ve iki torununu polis kurtardı ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Uyuşturucu, Seyhan, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi - Son Dakika


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