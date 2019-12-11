Uyuşturucu krizine girip, yoldan geçen Suriyeliyi bıçakladı - Son Dakika
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Uyuşturucu krizine girip, yoldan geçen Suriyeliyi bıçakladı

6 saat önce

KONYA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Murat Y. (37), uyuşturucu krizine girince caddeden geçen Suriye uyruklu Adnan El Halabı'yı (51) bıçakla göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Uyuşturucu krizine girip, yoldan geçen Suriyeliyi bıçakladı, System.String[]

KONYA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Murat Y. (37), uyuşturucu krizine girince caddeden geçen Suriye uyruklu Adnan El Halabı'yı (51) bıçakla göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Murat Y., kovalamaca sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi Kadınlar Pazarı civarında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Y., uyuşturucu krizine girdi. Murat Y., bu sırada cadde üzerinde tanımadığı Suriye uyruklu Adnan El Halabı'ya saldırıp, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden El Halabı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. El Halabı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarını şüphelinin kaçış güzergahında yoğunlaştırdı. Polis, tespit ettiği Murat Y.'yi, kovalamaca sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Murat Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Madde bağımlısıyım. Sinir krizine girdim. O an yoldan geçen tanımadığım birine bıçakla saldırmışım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Daha önce 'yaralama' suçundan 4 yıl cezaevinde kaldığı belirlenen Murat Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Adnan El, Karatay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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