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Uyuşturucu kullanan araç sürücüleri 'Uyuşturucu tespit cihazı' ile tespit ediliyor - Son Dakika

Uyuşturucu kullanan araç sürücüleri 'Uyuşturucu tespit cihazı' ile tespit ediliyor

31.01.2022 15:03
Uyuşturucu kullanan araç sürücüleri 'Uyuşturucu tespit cihazı' ile tespit ediliyor

Trabzon'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kullanan araç sürücüleri 'uyuşturucu tespit cihazı' ile kan ve idrar örneği olmadan tespit ediliyor.

Trabzon'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kullanan araç sürücüleri 'uyuşturucu tespit cihazı' ile kan ve idrar örneği olmadan tespit ediliyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri 'uyuşturucu tespit cihazı' ile kontrollerini arttırdı. Jandarma tarafından kullanıma alınan cihaz ile araç sürücülerinin uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı kan ve idrar örneği olmadan araç başında tükürük örneğini üzerinden hassasiyetle tespit ediliyor. Trabzon'da Jandarma Trafik Timleri tarafından 1-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan kontrollerde, alkollü araç kullanan 7 sürücü ve uyuşturucu madde kullanımı etkisi altında araç kullanan 1 sürücüye toplamda 22 bin 634 TL trafik cezası uygulandı. Bu uygulamalarda sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edilen 37 sürücüye ise toplam 135 bin 938 TL tutarında idari para cezası kesildi. - TRABZON

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Uyuşturucu, Jandarma, Trabzon, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanan araç sürücüleri 'Uyuşturucu tespit cihazı' ile tespit ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu kullanan araç sürücüleri 'Uyuşturucu tespit cihazı' ile tespit ediliyor - Son Dakika
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