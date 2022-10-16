Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır - Son Dakika
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Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır

16.10.2022 12:09
Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan İbrahim Kansuz'un (34) ve uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz'un hayatını kaybettiği olayda, hastaneye kaldırılan anne Songül Kansuz'un tedavisi devam ediyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan İbrahim Kansuz'un (34) ve uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz'un hayatını kaybettiği olayda, hastaneye kaldırılan anne Songül Kansuz'un tedavisi devam ediyor. Durumunun ağır olduğu öğrenilen annenin, uyuşturucu mu kullandığı ya da dumandan mı etkilendiği yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

Olay, dün gece saatlerinde, Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Kansuz ailesinin evine gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Evin kapısını çilingirle açan polis, İbrahim Kansuz'u, kızı Eylül Mina Kansuz'u ve eşi Songül Kansuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, yaptıkları incelemede İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Songül Kansuz ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde İbrahim Kansuz'un düzenek kurarak uyuşturucu kullandığı ve kızının da uyuşturucunun dumanından etkilendiği belirlendi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülen ve buradaki tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Songül Kansuz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Songül Kansuz'un olay günü uyuşturucu mu kullandığı yoksa uyuşturucunun dumanından mı etkilendiği yapılan incelemenin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır - Son Dakika
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