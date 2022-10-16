Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2) - Son Dakika
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Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2)

16.10.2022 15:29
Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2)

BABA VE KIZININ CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİOtopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morgdan alınan İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un cenazeleri, helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi.

BABA VE KIZININ CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morgdan alınan İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un cenazeleri, helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gönderildi. Baba ve kızın cenazeleri, yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Kocalar Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2) - Son Dakika
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