Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morgdan alınan İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un cenazeleri, helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, memleketleri Zonguldak 'ın Ereğli ilçesine gönderildi. Baba ve kızın cenazeleri, yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Kocalar Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Eylül, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2) - Son Dakika

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