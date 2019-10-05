Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
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Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri bir araçta uyuşturucu kullanan 6 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.

Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da jandarma ekipleri bir araçta uyuşturucu kullanan 6 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş uygulamaları esnasında şüphe üzerine durdurulan 6 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 47 gram kubar esrar maddesi ve 3 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.


Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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