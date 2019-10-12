Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

9 dakika önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri uyuşturucu kullanan 6 kişiyi yakaladı.

Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri uyuşturucu kullanan 6 kişiyi yakaladı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen şahısların üzerinde yaptıkları aramada 22 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile birlikte 6 şüpheli şahıs işlem yapılmak üzere göz altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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