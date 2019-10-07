Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullanan sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu
Son Dakika Güncel Uyuşturucu kullanan sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu

Uyuşturucu kullanan sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilesinde, uyuşturucu kullandıktan sonra direksiyon başına geçen sürücüye 5 yıl süreyle trafikten men ve 5 bin 167 lira para cezası verildi.

Uyuşturucu kullanan sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilesinde, uyuşturucu kullandıktan sonra direksiyon başına geçen sürücüye 5 yıl süreyle trafikten men ve 5 bin 167 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik ilçe genelinde yaptığı uygulama sırasında plakasız bir otomobili durdurdu.

Otomobilden indirilen sürücü B.İ'nin (20) hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücüyü hastaneye sevk etti.

Yapılan muayene ve testler sonucunda B.İ'nin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, B.İ'ye 5 bin 167 lira para cezası uygulayarak, ehliyetine 5 yıl süreyle el koydu.

B.İ, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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