Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol

Ordu'da uyuşturucu madde kullanımına karşı arama ve kontroller sürüyor.



13-17 Kasım tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 33 gram ve 1 şahsın üzerinde de 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU