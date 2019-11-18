Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol
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Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol

6 saat önce

Ordu'da uyuşturucu madde kullanımına karşı arama ve kontroller sürüyor.

Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol, System.String[]

Ordu'da uyuşturucu madde kullanımına karşı arama ve kontroller sürüyor.


13-17 Kasım tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 33 gram ve 1 şahsın üzerinde de 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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