Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye ağır ceza - Son Dakika

Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.



SGemerek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün kanında yapılan incelemede uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanarak araç kullandığı için sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu. Aynı zamanda araçta 100 gram esrar ve 3,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - SİVAS