Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 arkadaşıyla birlikte evinde uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştığı iddia edilen Umur Alp Y. (23), yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında, Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Ailesi evde yokken Umur Alp Y., 3 arkadaşını davet etti. Gençler, iddiaya göre uyuşturucu kullandı. Bu sırada Umur Alp Y. fenalaştı. Arkadaşları, durumu Umur Alp Y.'nin telefonundan 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Umur Alp Y.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. 3 arkadaş gözaltına alınırken, gencin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arkadaşları, verdikleri ifadede, Umur Alp Y.'nin kendini balkondan atmak istediğini, kısa süre sonra da fenalaştığını söylediği belirtildi.