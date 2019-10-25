Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada

1 saat önce

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kameradaBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin sinir krizleri geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin sinir krizleri geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdi. O anlar ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kendini yere istemeden bırakan gencin kaldırım üzerinde bir süre yatar vaziyette sağa sola dönmesi görenlerin yüreklerini burktu. Vatandaşlar genci sakinleştirmek için uzun süre çaba harcadı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin yürek burkan görüntüsü kamerada

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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