Uyuşturucu kullandığı ileri sürülmüştü! Eurovision birincisi grubun solisti Damiano David, İtalya'da uyuşturucu testi olacak

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek uyuşturucu madde kullandığı ileri sürdü. Solistten hakkında iddialarla ilgili açıklama geldi.

İDDİALARA SON VERMEK İÇİN BUGÜN TESTE GİRECEK

Dün Eurovision'un düzenlendiği Hollanda'nın Rotterdam şehrinden İtalya'nın başkenti Roma'da Fiumicino havaalanına inen grubun solisti, "Dedikodulara son vermek istiyoruz. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile konuştuk ve (uyuşturucu) testi yaptırmak için müsait olduğumuzu söyledik. Ama bize gerek olmadığını, bize güvendiklerini söylediler. Ama yine de bütün dedikodulara son vermek için yarın sabah (Pazartesi sabahı) bunu yapacağım" dedi.

"UYUŞTURUCU KULLANIMINA KESİNLİKLE KARŞIYIZ"

Grubun bas gitaristi Victoria de Angelis de "Bizim için bir şoktu çünkü yaymak istediğimiz mesaj bu değil.Uyuşturucu kullanımına kesinlikle karşıyız. Kesinlikle böyle bir şey yapmayız, gerçekten birçok kişinin buna inanması bizi çok şaşırttı, buna bir son vermek istiyoruz" diye konuştu. Yarışma sonrası basın toplantısında da David bir gazetecinin sorusu üzerine "Uyuşturucu kullanmıyorum. Lütfen, arkadaşlar. Böyle söylemeyin, gerçekten" yanıtını vermişti.

GÖRÜNTÜLER KAFALARI KARIŞTIRDI

Eurovision da yazılı açıklamasında şarkıcının İtalya'ya döndüğünde gönüllü olarak uyuşturucu testi yaptıracağını söyledi. David, sosyal medyada yayılan görüntülerinde sonuçları beklerken masaya doğru eğilip burnunu masaya yaklaştırırken görülüyordu. Bu görüntüler sosyal medyada David'in uyuşturucu madde kullanmak için eğildiği yönünde spekülasyonların ortaya atılmasına neden oldu.

"MADDE KULLANMAK İÇİN DEĞİL KIRILAN BARDAĞIN PARÇALARINI TOPLAMAK İÇİN EĞİLDİ"

Damiano David, gitarist Tomas Raggi bir bardak kırdığı için aşağıya baktığını söyledi. Eurovision şarkıcının uyuşturucu kullanıp kullanmadığının anlaşılması için test yaptıracağını duyurup şu açıklamayı yaptı: "Bu onlar tarafından gece yapılan bir talepti ama Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından hemen ayarlanamadı. Grup, menajerleri ve delegasyon başı Yeşil Oda'da uyuşturucu bulunmadığı bilgisini verdi ve masada bir bardak kırıldığını, dökülen parçaların şarkıcı tarafından temizlendiğini söyledi. EBU da yerinde yapılan incelemelerde kırık bir bardak bulunduğunu teyit ediyor.

"SAKLAYACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Grup iddialara Instagram hesaplarından verdiği yanıtta 'şok olduklarını ve uyuşturucu kullanımını tasvip etmediklerini' söyledi. Grup, "Biz uyuşturucuya karşıyız. Hiçbir zaman kokain kullanmadık. Test yaptırmaya hazırız. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

2006'DAN BU YANA KAZANAN İLK GRUP OLDULAR

Rock grubu Maneskin, favoriler arasında gösteriliyordu. Måneskin 'Zitti E Buoni' adlı şarkılarıyla 2006'dan bu yana Eurovison'u kazanan ilk grup oldu. Grup aynı zamanda İtalya adına da 1990'dan bu yana birinciliği kazanan ilk yarışmacı oldu. Eurovision'da ikinciliği Fransa adına yarışan Barbara Previ, üçüncülüğü İsviçre adına yarışan Gjon kazandı. İngiltere sıfır puanla sonuncu oldu.