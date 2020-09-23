Uyuşturucu kullandığı metruk evde ölü bulundu

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mithat Aslan (40), metruk bir binada ölü bulundu.

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mithat Aslan (40), metruk bir binada ölü bulundu. Aslan'ın, aşırı doz uyuşturucudan öldüğü değerlendiriliyor. Olay, saat 13.00 sıralarında Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. 1171 Sokak üzerindeki metruk müstakil eve gelenler içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin, Mithat Aslan olduğunu belirledi.İncelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. Çevredekiler, polis ekibine Aslan'ı gece saatlerinde aynı yerde uyuşturucu kullanırken gördüklerini söyledi.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:36 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu kullandığı metruk evde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika

Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı

Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti

Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi

Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı

Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi

Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu