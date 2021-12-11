Üye Girişi
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama - Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

11.12.2021 20:09

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, önceki akşam Facebook mesajıyla aniden istifa eden ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen görüntülerle gündem olan eski AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç'la ilgili açıklama yaptı. Emniyet açıklamasında Kılıç'a yönelik "komploya" ilişkin bir kişinin tutuklandığını belirtti.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç önceki akşam Facebook mesajıyla aniden istifa etti. İstifanın ardından Kürşat Kılıç'a ait olduğu öne sürülen bir video sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen videoda Kürşat Kılıç olduğu iddia edilen kişinin aldığı uyuşturucunun etkisiyle sızdığı görülüyor.

EMNİYET "KOMPLO" DEDİ

Bu görüntülerin ardından Yozgat Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Emniyetin açıklamasında, eski AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç'a yönelik "komploya" ilişkin bir kişinin tutuklandığını gözaltındaki 2 kişinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

GİZLİ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLDİ

Yozgat Emniyetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yozgat Eski İlçe Başkanı Kürşat Kılıç; iş yerinde komplo kurularak gizli görüntülerinin çekildiği, bu görüntüler üzerinden şantaj yapılarak para istendiği, buna karşı çıkması üzerine gizli çekilen görüntülerinin servis edildiği yönündeki şikayeti üzerine 3 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır. 2 şahsın adli işlemleri sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

ANİ KARARLA İSTİFA ETMİŞTİ

Kılıç, dün, sosyal medya hesabından, işlerinin yoğunluğundan dolayı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kılıç, yaptığı paylaşımda "İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İstifa, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 17:03 Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler 15:32 Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!

Son Dakika Haberleri
20:35 İngiltere'de Kensington Sarayı yakınlarında peş peşe 3 patlama
20:33 Kadir İnanır'dan sevindirici haber geldi
20:09 Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
20:08 Youtube fenomeni ölürse geliri kime kalır? Avukat Rıdvan Yıldız'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:39 Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı
19:35 Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi
19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm
19:24 Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata
18:55 Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi
18:43 Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 20:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement