Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama - Son Dakika

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç önceki akşam Facebook mesajıyla aniden istifa etti. İstifanın ardından Kürşat Kılıç'a ait olduğu öne sürülen bir video sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen videoda Kürşat Kılıç olduğu iddia edilen kişinin aldığı uyuşturucunun etkisiyle sızdığı görülüyor.

EMNİYET "KOMPLO" DEDİ

Bu görüntülerin ardından Yozgat Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Emniyetin açıklamasında, eski AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç'a yönelik "komploya" ilişkin bir kişinin tutuklandığını gözaltındaki 2 kişinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

GİZLİ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLDİ

Yozgat Emniyetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yozgat Eski İlçe Başkanı Kürşat Kılıç; iş yerinde komplo kurularak gizli görüntülerinin çekildiği, bu görüntüler üzerinden şantaj yapılarak para istendiği, buna karşı çıkması üzerine gizli çekilen görüntülerinin servis edildiği yönündeki şikayeti üzerine 3 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır. 2 şahsın adli işlemleri sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

ANİ KARARLA İSTİFA ETMİŞTİ

Kılıç, dün, sosyal medya hesabından, işlerinin yoğunluğundan dolayı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kılıç, yaptığı paylaşımda "İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" ifadelerine yer verdi.