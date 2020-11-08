Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı - Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı
08.11.2020 19:57
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babasına ait evi ateşe verip, kaçtı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babasına ait evi ateşe verip, kaçtı.
İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babası Mehmet B. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle ateşe vererek, kaçtı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Baba Mehmet B., evini yaktığı iddiasıyla oğlundan şikayetçi olurken, ekipler Muhammed B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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