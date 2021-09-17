'Dünya'nın en saçma binası'nda bir genç uyuşturucunun etkisiyle fenalaştı - Son Dakika

'Dünya'nın en saçma binası'nda bir genç uyuşturucunun etkisiyle fenalaştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir merkezinin tuvaletinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı üzerindeki Özel İdare İş Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir genç, iddiaya göre uyuşturucu kullanmak için iş merkezinin tuvaletine girdi. Uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen şahıs fenalaştı. Vatandaşların fark edip bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.