Uyuşturucu Kullandıkları Düzenekle Birlikte Yakalandılar
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine yakaladığı 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, polisin şüphe üzerine yakaladığı 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Efeler
Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan S.A. ve M.A.'nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada S.A.'nın üzerinden 3 adet alüminyum folyo içerisinde kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde, M.A.'nın üzerinden ise skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde sarılı sigaralık ve bir adet kristal içmekte kullanılan bong adlı düzenek ele geçirildi. İfadelerine başvurulan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:35 Kaynak: İHA
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!