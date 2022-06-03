Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı

03.06.2022 13:36
Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 24 kişiye işlem yapıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 24 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bazı yollarda uygulama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamalarda durdurulan araçlarda jandarma ekipleri arama yaptı. Toplam 12 araçta ve bu araçlarda bulunan 24 kişide uyuşturucu madde tespit eden ekipler, şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 6 gram metamfetamin, 59 gram kubar esrar, 47 gram kenevir tohumu, 22 gram bonzai, 8 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı
Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı
Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı
Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı

YORUMLAR
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Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim Aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı Aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

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