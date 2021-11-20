Uyuşturucu kullanıcılarına jandarma şoku - Son Dakika

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu bağımlılarına göz açtırmıyor. Ekipler, köy yolunda yaptıkları uygulamalarda 4 kişiyi araçlarındaki uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü yolunda, Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama yaptı. Uygulama sırasında araçları durdurarak narkotik köpeği ile birlikte arama yapan ekipler, 4 araçta 132 gram kubar esrar maddesi yakaladılar. Ayrıca 1 otomobilde 6 adet fişek halinde içime hazır kubar esrar maddesi de ele geçirildi. Araçların sürücüleri gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE