Üye Girişi
Uyuşturucu kullanıcılarına şok baskın - Son Dakika

Uyuşturucu kullanıcılarına şok baskın

10.02.2022 10:07
Uyuşturucu kullanıcılarına şok baskın

Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda kullanılan uyuşturucular ile aparatlar yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri 4 farklı adreste uyuşturucu alemi yapıldığı istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. E.D, O.D, M.D, M.G'ye ait evlere yapılan şok baskınlarda 1 adet çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 35.9 gram esrar, esrar tohumu, ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Baskında yakalanan E.D, O.D, M.D, M.G. ise gözaltına alınarak adli işlem başlatılmak üzere Akçakoca Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Akçakoca, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanıcılarına şok baskın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:05 Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:14:35. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu kullanıcılarına şok baskın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement