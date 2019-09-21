Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullanıcısı, Afgan uyruklu "torbacı"sını yakalattı
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Uyuşturucu kullanıcısı, Afgan uyruklu "torbacı"sını yakalattı

1 saat önce

Başkentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan polis ekipleri, gözaltına aldıkları uyuşturucu kullanıcısının ifadesi üzerine, "torbacı" tabir edilen Afganistan uyruklu sokak satıcısını yakaladı.

Uyuşturucu kullanıcısı, Afgan uyruklu

Başkentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan polis ekipleri, gözaltına aldıkları uyuşturucu kullanıcısının ifadesi üzerine, "torbacı" tabir edilen Afganistan uyruklu sokak satıcısını yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Demetevler Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada yaya olan F.K'dan şüphelenerek, üst araması yaptı.

Aramada, F.K'nin cebinden çıkan sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya ve beyaz kağıda sarılı bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, emniyetteki sorgusunda uyuşturucuyu, adının Hacı olduğunu bildiği Afgan uyruklu bir kişiden aldığını söyledi.

Ekiplerin nezaretinde, "torbacı" tabir edilen Afganistan uyruklu sokak satıcısını arayan F.K, uyuşturucuya ihtiyacı olduğunu nerede buluşabileceklerini sordu.

Bunun üzerine, sokak satıcısının verdiği adrese giden polis, gerçek ismi Mohammad Alem Azımı olan "torbacı"yı ve yanında gelen C.E.E'yi yakaladı. Azımı'nın üzerinde 3 şeffaf poşete sarılı yaklaşık 10 gram eroin ele geçirildi.

Azımı'nın ikamet adresinde yapılan aramada ise 85 gram daha eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Afganistan uyruklu sokak satıcısı Azımı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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