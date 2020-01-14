Uyuşturucu kullanıcısına 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanıcısına 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Uyuşturucu kullanıcısına 1 yıl 8 ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de tutuksuz sanığa, 'Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Uyuşturucu kullanıcısına 1 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de tutuksuz sanığa, 'Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.


Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda R.T., iddiaya göre bir evde mağdur E.Y.'ye cinsel istismarda bulunarak, uyuşturucu kullandı. E.Y.'nin şikayet üzerine gözaltına alınan R.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Bugün Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık R.T. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan R.T., "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Kullanmıyorum da. Mağdurla da arkadaşım tanıştırdı, bir kez gördüm. Uyuşturucu kullanıyordu. Bende bir kez kullandım" diyerek kendini savundu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda R.T.'ye 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurma' suçundan 1. yıl 8 ay hapis cezası verirken, cezayı erteledi. R.T., 'Cinsel taciz' suçundan ise beraat etti. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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